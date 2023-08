In Zypern sollen Zehntausende Katzen mit Anti-Covid-Pillen behandelt werden, die eigentlich für Menschen gedacht waren.

Der britische Guardian berichtet, dass insgesamt 80.000 Tabletten an die Veterinärdienste verteilt werden. Katzenbesitzer mit Rezept können sie dann für 100 Euro pro Packung kaufen.

Covid-Mittel hilft gegen Katzen-Krankheit

In Zypern hat sich seit Januar die feline infektiöse Peritonitis, FIP, über das ganze Land ausgebreitet. Die Krankheit befällt nur Katzen und verläuft unbehandelt fast immer tödlich. Schätzungen zufolge sind in diesem Jahr in Zypern zwischen 8.000 und 300.000 Tiere daran gestorben. FIP wird durch ein Coronavirus verursacht, das nicht mit Sars-Cov-2 verwandt ist. Trotzdem hat sich Molnupiravir, der Wirkstoff in den Anti-Covid-Pillen, als nützlich erwiesen.

Zypern ist für seine vielen Katzen bekannt. Der Legende nach wurden sie von der heiligen Helena eingeführt. Die Mutter des römischen Kaisers Konstantin dem Großen wollte laut der Legende so die Insel von giftigen Schlangen befreien.