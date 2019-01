Weltweit sind deutlich mehr Smartphones mit dem Betriebssystem Android in Betrieb als solche mit iOS von Apple. Und obwohl sich die Smartphones von Samsung, Huawei, LG und anderen Marken in Kombination mit dem Android-Betriebssystem von Google so gut verkaufen, deutet es sich an, dass Android den Zenit überschritten hat. "Es ist sogar ziemlich sicher, dass sich Google komplett von Android verabschiedet", sagt Deutschlandfunk-Nova-Reporter Andreas Noll.