Wir sagen euch direkt, es wird teilweise echt eklig. Wir sind bei Uli Bürger, der an diesem Tag seine erste Toilettenanlage reinigt. Es ist das Toilettenhäuschen auf dem Parkplatz Mühlhauser Tal an der A44 in Nordrhein-Westfalen. Das Bild, das sich dem Mitarbeiter des Landesbetriebs Straßen.NRW und unserem Reporter morgens um 9 Uhr bietet, ist übel: Kot auf der Kloschüssel und Kotflecken auf dem Boden der Sanitäranlage. Und das ist nur die erste von acht Anlagen, die Uli Bürger an diesem Tag reinigen wird.

Mehr Müll auf dem Frauenklo

Auf den Damentoiletten liegt in der Regel mehr Müll, sagt der Mitarbeiter des Landesbetriebs. Deswegen geht er erst einmal mit einer Greifzange durch die Damentoilette, bevor er mit der Bodenreinigung anfängt. Nach einer halben Stunde ist die Toilette komplett sauber. Aber Uli Bürger weiß aus Erfahrung, dass sie schon nach einer Stunde wieder völlig verdreckt sein kann. Es komme immer darauf an, wer das Klo nutzt, sagt er.

Dabei könne es so einfach sein: "Wenn es jeder sauber hält, können es alle benutzen", sagt Uli Bürger. Allerdings weiß er auch, dass es so eine Art Dominoeffekt gibt. Sobald der oder die erste das Klo schmutzig hinterlässt, machen es alle.