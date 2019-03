Vorab: Eine Überraschung waren die meisten Zahlen nicht. Dass der Personenverkehr gut läuft, war vorher schon bekannt, genauso wie die Tatsache, dass manche Zahlen nicht so gut ausgefallen sind, sagt Christian Böttger. Er ist Verkehrsökonom an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Neu seien Zahlen zur Finanzierung: So rechnet die Bahn vor, sie brauche dieses Jahr noch 2,2 Milliarden Euro und für das kommende Jahr 4 Milliarden Euro Finanzierung.