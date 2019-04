Beyoncé ist nicht einfach nur das neue Werbegesicht von Adidas. Nein, die Zusammenarbeit läuft gleich auf mehreren Ebenen. Denn die Künstlerin wird in Zukunft Sneaker und Klamotten direkt bei dem deutschen Sportartikelhersteller rausbringen. Mit beteiligt an dem Deal ist Beyoncés Modelabel "Ivy Park". Das war zuletzt ein bisschen in die Krise geraten, nachdem Beyoncé die Zusammenarbeit mit der Modekette Topshop aufgekündigt hatte, weil Top-Shop-Besitzer Philipp Green im vergangenen Jahr sexuelle Belästigung und Rassismus vorgeworfen wurden.

Mit Adidas hätte Beyoncé wieder einen neuen Vertriebspartner. Auf ihrer Website schreibt sie: "This is the parntership of a lifetime for me". Und auch Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Anke van de Weyer findet: "Die Zusammenarbeit ist ein ziemlicher Bossmove." Auch, weil Konkurrent Puma bereits mit Rihanna zusammenarbeitet. Die Sängerin bringt unter dem Namen "Fenty" Sneaker raus. Mit Beyoncé kann Adidas da jetzt ziemlich gut gegenhalten. Außerdem will Adidas mit Beyoncé, die sich als schwarze Frau gegen Rassismus einsetzt, ein Gegengewicht zu Kanye West aufbauen, den der Konzern ebenfalls unter Vertrag hat. Denn der supportet gerade US-Präsident Donald Trump ziemlich offensiv.

Neben Rihanna arbeitet auch noch The Weeknd mit Puma zusammen. Und auch Nike setzt auf prominente Unterstützung aus der Musikbranche. Dort sind zum Beispiel die Rapper Kendrick Lamar und Travis Scott unter Vertrag.