User können helfen, Erdbeben schneller zu lokalisieren

Sie überprüften aber nicht nur die Daten der seismischen Stationen , sondern ebenso die der App Last Quake , die das EMSC herausgegeben hat. Mit der App können User aktiv melden, wenn sie gerade ein Beben spüren, so Netzreporter Michael Gessat. Die User können einer Meldefunktion zustimmen, die ihren aktuellen Standort mitschickt.

Außerdem durchforstete das Forscherteam Twitter. Sie suchten nach Tweets mit dem Begriff Erdbeben - und zwar in 59 unterschiedlichen Sprachen. Bei Twitter lässt sich der Standort eines Twitter-Users aus den Profilangaben herauslesen. Die User können zwar den Standort frei wählen, doch der Großteil der Nutzer gibt ihn korrekt an.

Tweets zu Erdbeben

"Interessant und auch nachvollziehbar ist es bei stärkeren Beben, dass die App-Meldungen und Tweets nicht direkt aus dem Zentrum kommen", sagt Michael Gessat. Die Leute haben vermutlich andere Probleme in diesem Moment. Die Meldungen gingen eher aus dem Umkreis des Erdbebens ein, so Joachim Saul vom GeoForschungsZentrum (GFZ) in Potsdam, der zum Forscherteam gehört. Die Verteilung der Meldungen sehe aus wie ein Donut, so Joachim Saul im Telefongespräch.