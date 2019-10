Keine Belege, Zahlen nicht nachvollziehbar

Es geht um den englischsprachigen Artikel über das Konzentrationslager Warschau (englisch: "Warsaw concentration camp"). In diesem Eintrag war 15 Jahre lang, bis Ende August 2019, zu lesen, im Konzentrationslager Warschau seien ab 1943 rund 212.000 Menschen vergast und dann in Krematorien verbrannt worden, in der Mehrheit Polen und einige Tausend Nicht-Polen.

Das allerdings stimmt so nicht. Die Zeitung Haaretz zitiert international renommierte Historiker wie die Professorin Havi Dreifuss von der Uni Tel Aviv und den Professor Jan Grabowski, ein polnisch-kanadischer Historiker von der Universität Ottawa. So gebe es keine Belege für Gaskammern im Konzentrationslager Warschau, und auch die Opferzahl sei nicht nachvollziehbar – das Ganze sei eine Geschichtsfälschung.