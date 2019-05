Keine Abgase, kein Abfall und bestenfalls klimaneutral: Wasserstoffantriebe versprechen viel. In Zügen werden sie in Deutschland bereits eingesetzt – und es werden mehr.

In Niedersachsen fuhren 2018 zum ersten Mal überhaupt Wasserstoffzüge zwischen Cuxhaven und Bremerhaven im Linienbetrieb. Bis 2021 will das Bundesland 14 weitere Züge mit Wasserstoffantrieb anschaffen und einsetzen. Sie sollen die meisten der Dieselzüge ersetzen, die dort noch in Betrieb sind. Dafür sind die Züge besonders gut geeignet, weil sie auf Strecken ohne Oberleitungen eingesetzt werden können.

90 Kilo für 1000 Kilometer

Mit einer Tankfüllung fährt ein Wasserstoffzug dieses Typs 1000 Kilometer weit. Die Tanks fassen 90 Kilogramm des Stoffs. Der Strom aus der Brennstoffzelle wird in große Batterien im Boden der Züge gespeichert. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 140 Km/h. Damit sind die mit Wasserstoff betriebenen Züge in etwa so schnell, wie vergleichbare Dieseltriebwagen und deutlich leiser. Ein weiterer Vorteil ist die Rückgewinnung von Bremsenergie. Sie wird zu einem großen Teil wieder in Strom zurückgewandelt und geht nur in geringem Ausmaß verloren.