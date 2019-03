Punkte, Kommata oder Ausrufezeichen – Satzzeichen scheinen es vor allem auf Whatsapp und Co. schwer zu haben. Dabei sind sie gerade dort wichtig und gewinnen an neuer Bedeutung. Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Verena von Keitz hat sich das mal genauer angeschaut.

Satzzeichen transportieren Gefühle

Unsere Reporterin Verena hat mit Florian Busch gesprochen. Er hat die Studie mit betreut und in seiner Doktorarbeit Chatnachrichten von Schülerinnen und Schülern aus Hamburg und Schleswig-Holstein ausgewertet. Florian Busch sagt: Satzzeichen werden auch weiter an vielen Stellen so genutzt, wie wir es von den Rechtschreibregeln kennen, um unsere Sprache zu strukturieren und besser lesbar zu machen. Aber sie haben in der digitalen Kommunikation neue Aufgaben bekommen – vor allem unter Freunden: Sie transportieren Gefühle.