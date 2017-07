Am 31. Mai 2017 hat Julia Fischer an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften ihren Vortrag "Evolution der Sprache" gehalten. Ein dichter spannender Vortrag über die Kommunikation von Affen. Und: Über unsere eigene Art zu denken und zu reden.

Julia Fischer ist Evolutionsforscherin und hat Biologie an der Freien Universität Berlin studiert, unter anderem in Harvard geforscht und in Botswana grüne Meerkatzen belauscht. Jetzt leitet sie das Deutsche Primatenzentrum in Göttingen.

Auf die Frage, warum der Mensch sprechen kann, hat Constance Scharff die Lösung in unseren Genen gefunden: Verantwortlich ist das Gen FOXP2. Die Biochemikerin Claudia Davenport schreibt auf Scilogs, dass genau dieses Gen dafür verantwortlich ist, dass wir sprechen können und Affen nicht.