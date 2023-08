Falls ja seid ihr damit nicht allein. An dem Gefühl, nachmittags und am Freitag weniger produktiv und nicht so konzentriert zu sein, ist laut einer Studie aus den USA durchaus was dran.

Forschende haben die Computer-Nutzung von fast 800 Büro-Angestellten einer Energiefirma aus Texas ausgewertet, über zwei Jahre hinweg. Dabei ging es um die Frage, wie viel Zeit die Angestellten am PC verbrachten, wie viel sie tippten, klickten und scrollten und wie oft sie Tipp-Fehler machten.

Tatsächlich fanden sich Unterschiede, je nach Wochentag und nach Tageszeit. Von Montag bis Donnerstag wurden die Leute von Tag zu Tag aktiver am Computer, Freitag dann wieder weniger. Nachmittags waren sie weniger produktiv als vormittags - besonders wenig Freitag-Nachmittag. Das entsprechende Muster findet sich auch bei den Tippfehlern. Die Ergebnisse passen zu denen einer anderen Studie zur Produktivität.

Neben Freitag-Nachmittag scheint auch der Montag-Morgen schwierig zu sein - da ist die Produktivität noch nicht so hoch wie Mitte der Woche. Das ist auch als Montags-Blues bekannt - offenbar brauchen wir nach dem Wochenende erst mal Zeit, um uns wieder zu motivieren und in unsere Aufgaben wieder reinzukommen.