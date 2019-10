Soziale Ungleichheit gab es in Deutschland auch schon vor 4.000 Jahren.

Das hat ein Forschungsteam der Heidelberger Akademie der Wissenschaften rausgefunden. Die Archäologinnen und Archäologen haben Gräberfelder aus der Bronzezeit untersucht - und zwar in Süddeutschland im Lechtal bei Augsburg. Dabei zeigte sich, dass in einem Haushalt verschiedene verwandte Personen mit höherem Status zusammengelebt haben mit nicht-verwandten Frauen aus der Ferne, die den Grabbeigaben nach auch einen hohen Status hatten. Zusätzlich waren offensichtlich arme, einheimische Personen in den Gräberfeldern bestattet.