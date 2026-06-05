Argentiniens Präsident Javier Milei will die KI-Industrie ins Land locken.

In einem Gastbeitrag in der britischen Zeitung Financial Times schreibt Milei: Wir haben geöffnet. Demnächst will die Regierung ein paar Gesetze durchs Parlament bringen: Zum Beispiel soll es laut Milei kaum Beschränkungen für den Einsatz von KI geben. Firmen, die weitgehend mit Hilfe von KI laufen, sollen außerdem wenig Steuern zahlen müssen. Argentiniens Wirtschaft ist zuletzt zwar gewachsen, das Land ist aber hoch verschuldet.

Auch Frankreich setzt auf Tech-Firmen

Viele Länder hoffen gerade, vom KI-Boom profitieren zu können. Frankreichs Regierung hat zum Beispiel vor Kurzem angekündigt, dass Techfirmen große Rechenzentren im Land bauen wollen. Umweltschutzgruppen und die Uno warnen, dass die viel Strom und Wasser brauchen.

Ein Thema ist auch immer wieder, inwieweit KI reguliert werden sollte. In den USA streitet sich die Regierung zum Beispiel mit der Firma Anthropic - weil die Regeln für ihre KI einfordert. Zum Beispiel will Anthopric nicht, dass damit massenhaft Bürgerinnen und Bürger überwacht werden.