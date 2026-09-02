Niedergeschlagen, unwohl, kraftlos - viele junge Menschen in einer Ausbildung fühlen sich psychisch belastet und haben sich deswegen auch schon krank gemeldet.

In einer Befragung für die Bertelsmann-Stiftung (PDF) hat jede und jeder siebte Azubi angegeben, mentale Probleme zu haben. Von ihnen denken drei Viertel darüber nach, die Ausbildung abzubrechen. Auch junge Menschen mit stabilem Wohlbefinden wollen hinschmeißen, aber nur 12 Prozent. Ihr Grund ist dann eher Unzufriedenheit mit den Lern- und Arbeitsbedingungen.

Die Forschenden sagen: Die mentale Gesundheit ist die Grundlage für eine erfolgreiche Ausbildung. Sie sollte im Interesse der Firmen sein, weil psychische Belastungen die Produktivität einschränken und der Abbruch einer Ausbildung ein Unternehmen rund 20.000 Euro kostet. Betriebe sollten also einen offenen Umgang mit mentaler Gesundheit fördern und Präventionsangebote schaffen.

