In einer Wüstengegend in Peru haben Paläo-Forschende einen Verwandten des weißen Hais entdeckt.

Der Makrelenhai hat vor neun Millionen Jahren im Pazifik gelebt. Das besondere an dem Fund: Das versteinerte Skelett ist besonders gut erhalten. Sogar der Mageninhalt ist mit versteinert: Der Hai hatte vor seinem Tod Sardinen gefressen. Damals war das eine Standardbeute für Haie. Das sagen Forschende des staatlichen peruanischen Geologie-Instituts Ingemmet.

Der versteinerte Hai gehört zur Art Cosmopolitodus Hastalis. Der Name passt: Die Art war cosmopolitisch, also überall im Meer zuhause. Auch in Deutschland und anderen Weltregionen werden regelmäßig versteinerte Zähne der Art entdeckt. Die dreieckigen Zähne können bis zu neun Zentimeter breit sein. Große Exemplare des Hais brachten es Forschenden zufolge auf eine Länge von bis zu sieben Metern. So groß können heutige weiße Haie in Ausnahmefällen auch werden.