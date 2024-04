Weiße Haie sind quasi die einsamen Wölfe der Meere. Mindestens neun Meter Abstand halten erwachsene Tiere zueinander, und von Fürsorge halten Hai-Eltern auch nicht viel: Direkt nach der Geburt sind Baby-Haie auf sich gestellt.

Junge Weiße Haie setzen aber wohl auf das Motto: "Zusammen sind wir stark". Das hat ein Biologie-Team für Weiße Haie an der kalifornischen Küste festgestellt. Es hat dort eine Gruppe von 50 Jungtieren beobachtet, die sich meist eng beieinander aufhielten. 22 Tiere wurden mit Sensoren ausgestattet, damit konnten die Forschenden erkennen, wo und in welcher Wassertiefe sich die Haie befanden. Und das war meistens im flachen Wasser in der Nähe des Strands.

Mehr Futter, weniger Fressfeinde

Die Forschenden vermuten, dass dort "Wohlfühltemperaturen" für die Hai-Kinder herrschen, bei denen sie sich am besten entwickeln können, und sie finden dort vielleicht mehr Futter. Außerdem kommen Fressfeinde wie größere Haie oder Orcas im flachen Wasser nicht so gut zurecht. Was genau die Gründe für die Hai-Kinderstuben in Strandnähe sind, und ob es dabei auch soziale Faktoren gibt, muss aber erst noch genauer erforscht werden.