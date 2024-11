Gute Nachricht für alle Sportmuffel: Schon fünf Minuten Treppensteigen oder schnelles Zur-Bahn-Rennen machen einen positiven Unterschied bei Bluthochdruck.

Das hat eine Studie mit knapp 15.000 Teilnehmenden in fünf Ländern ergeben. Und wenn sich Bluthochdruck-Patienten gut 20 Minuten pro Tag intensiver in ihrem Alltag bewegen, können sie das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen sogar um bis zu 28 Prozent verringern. Die Forschenden betonen im Fachmagazin Circulation, dass schon kleine Veränderungen deutliche Verbesserungen bringen können. Es muss also gar nicht immer eine große Joggingrunde oder ein Besuch im Fitnessstudio sein.

Bluthochdruck ist eine Volkskrankheit. Ursache sind unter anderem Stress, ungesunde Ernährung und zu wenig Bewegung. Ein dauerhaft zu hoher Blutdruck erhöht deutlich das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfälle und Nierenschäden.