Auch Dinosaurier hatten Federn - in manchen Darstellungen werden einige Arten gefiedert wie Vögel gezeigt.

Ein Team unter anderem von der Uni Cork in Irland hat jetzt nochmal Hinweise geliefert, dass solche Bilder wohl falsch sind - und Dinos auch mit Federn eher Reptilien ähnelten. Den Erkenntnissen nach hatten manche Saurier wohl Schuppen UND Federn. Sie haben für ihre Studie ein Fossil des Psittacosaurus untersucht - und zwar auch mit UV-Licht, um Überreste der Haut sichtbar zu machen. Dabei konnten die Forschenden zum Beispiel am Rumpf und an den Gliedmaßen Pigmente nachweisen, die an die Schuppen von Krokodilen erinnern. Federn trug der Psittacosaurus wohl auch - die waren wohl aber eher Borsten am Schwanz.

Auch das Studien-Team geht davon aus, dass Dinosaurierfedern etwas ganz anderes waren als Federn von Vögeln heute. Die Dinofedern sollen zum Beispiel nicht zum Fliegen geeignet gewesen sein, sondern möglicherweise nur zum Tasten oder um Artgenossen zu beeindrucken.