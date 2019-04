Ja, gemeint ist die gute, alte öffentliche Telefonzelle. Wer zuletzt noch so ein gelbes Exemplar sehen oder gar nutzen wollte, musste schon einen Fahrt auf dem Königssee in Südbayern auf sich nehmen - zur Siedlung St. Bartholomä. Aber: Auch die offiziell letzte gelbe Telefonzelle Deutschlands ist inzwischen abgebaut worden - aus Kostengründen. Das hat die Telekom heute bestätigt. Medienberichten zufolge fand der Abbau schon Ende letzten Jahres statt.

In den Hochzeiten der Festnetz-Telefonie gab es in Deutschland mehr als 160.000 öffentliche Fernsprecher - und etwa 50.000 davon hatten diese kleine Kabine mit Tür, ursprünglich in postgelb. Denn: Früher war ja mal die Post fürs Telefonieren zuständig. Neuere Exemplare waren dann grau-magenta. Stand Anfang 2019 gab es in Deutschland übrigens noch 17.000 Telefonzellen oder -säulen.