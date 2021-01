Eigentlich können wir es uns ja denken: Je mehr wir jetzt in der Corona-Zeit online sind, im Homeoffice, in Video-Calls oder bei Netflix, desto mehr Energie verbrauchen die Internetserver.

Forschende in den USA schreiben in einem Fachmagazin, dass die Internetdaten, die gespeichert und übertragen werden, großen Einfluss auf die Umwelt haben. In Zahlen: Eine Stunde Videokonferenz oder Streaming verursacht demnach bis zu ein Kilogramm CO2-Ausstoß und verbraucht bis zu zwölf Liter Wasser zum Kühlen der Server und für deren Stromversorgung.

Die Forschenden schreiben: Wer beim Video-Call die Kamera ausschaltet, kann diesen ökologischen Fußabdruck um 96 Prozent senken. Weiterer Tipp: Bei Netflix und anderen Streaming-Diensten nicht in HD schauen, sondern in der Standardauflösung. Das senkt den Fußabdruck laut den Forschenden um 86 Prozent.

Die Forschenden sagen, es müsse viel mehr darüber aufgeklärt werden, wie viel Energie, Wasser und Land fürs Surfen und Streamen verbraucht wird. Der CO2-Ausstoß wurde ihnen zufolge zwar schon öfter berechnet, aber nicht die Auswirkungen auf Wasser und Landflächen. Landflächen gehen durch das Streaming laut den Forschenden auch verloren. Es gibt auch Berechnungen für Deutschland. Obwohl Deutschland wegen mehr erneuerbarer Energien eine bessere CO2-Bilanz beim Streamen hat als andere Länder, ist der Wasser- und Landverbrauch höher als anderswo.