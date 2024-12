Der Weihnachtsmann und viele andere Warenlieferanten sollten in diesen Tagen ihre Navigationssysteme updaten, damit sie auch in Zukunft weiter gut ihr Ziel erreichen.

Denn wer mit Kompass oder Satelliten navigiert, braucht Informationen zum Erdmagnetfeld, und über die Position des magnetischen Nordpols. Der verändert natürlicherweise ständig seine Position. Deswegen muss das World Magnetic Model immer auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Darum kümmern sich britische und US-amerikanische Fachbehörden.

Spätestens alle fünf Jahre gibt es ein Update dieses Erdmagnetfeld-Modells. Jetzt ist es wieder so weit. Das ist besonders wichtig, weil sich die Position des Nordpols in den vergangenen 20 Jahren stärker verändert hat als in den Jahrhunderten davor. Im Schnitt wandert der magnetische Nordpol aktuell pro Jahr 35 bis 50 Kilometer von Kanada kommend Richtung Sibirien.