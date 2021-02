Im Extremfall können die Pole sich sogar umkehren - dann ist der (magnetische) Süd- der Nordpol und umgekehrt. Ein solches Ereignis hat es zuletzt vor mehr als 41.000 Jahren gegeben. Dieses Ereignis haben Forschende unter anderen vom Alfred-Wegener-Institut genauer untersucht. Dafür haben sie fossile Kauri-Bäume aus Neuseeland analysiert, die damals wuchsen. Die entsprechenden Baumringe wurden per Radiokarbonanalyse untersucht - so kann bestimmt werden, wie die Atmosphäre zusammengesetzt war.

Den Forschenden zufolge traf Weltraumstrahlung damals ungefiltert die Erde und führte zur so genannten Ionisierung der Luft. Dadurch wurde die Ozonschicht weggebrutzelt, was erhebliche Auswirkungen auf das Klima gehabt haben muss, so schreiben sie es im Fachmagazin Science. Dadurch wurde vermutlich ein Artensterben ausgelöst. Es ist auch möglich, dass Seen austrockneten und dass sich das Eisschild in Nordamerika ausbreitete.