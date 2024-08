Mineralstoffe wie Calcium, Spurenelemente wie Eisen oder Vitamine wie C oder E - sie alle sind wichtig für die Gesundheit und sogar lebensnotwendig.

Doch mehr als die Hälfte der Menschen weltweit nimmt zu wenig von solchen Mikronährstoffen zu sich. Auf diese Unterversorgung weist eine weltweite Studie im Fachjournal The Lancet Global Health hin. Dafür haben Forschende Daten aus aller Welt zu 15 wichtigen Mikronährstoffen zusammengetragen. Besonders groß ist der Mangel bei Iod, Vitamin E, Calcium und Eisen: Mehr als zwei Drittel der Weltbevölkerung isst laut Studie zu wenig davon. Es gibt auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen. In vielen Ländern sind Frauen stärker als Männer von Iodmangel betroffen, Männer dafür im Vergleich eher von Calciummangel.

Es geht um "verborgenen Hunger"

Wenn in der Ernährung Mikronährstoffe fehlen, sprechen Fachleute von verborgenem Hunger. Die betroffenen Menschen nehmen zwar vielleicht sogar genügend Kalorien zu sich oder sind eventuell sogar übergewichtig. Aber sie ernähren sich nicht gesund. Die Forschenden sehen die Politik in der Pflicht, mehr dafür zu tun, dass Menschen Zugang zu gesunden Lebensmitteln wie Gemüse und Obst bekommen mit ausreichend Vitaminen und Mineralstoffen. Auch in Deutschland können sich nicht alle Menschen gesundes Essen leisten.