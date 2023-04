Die Luftqualität in Europa ist zwar etwas besser geworden - aber sie enthält immer noch deutlich mehr Schadstoffe wie Feinstaub, als die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt. Und damit stellt Luftverschmutzung nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder und Jugendliche das größte Umweltrisiko da.

In einem Bericht der europäischen Umweltagentur EUA steht, dass die schlechte Luftqualität jedes Jahr dazu führt, dass 1200 Kinder und Jugendliche schon vorm 18. Geburtstag sterben. Außerdem erhöht die schlechte Luft die Gefahr, später im Leben zu erkranken.

Schlechte Luft in Zentral-, Osteuropa und Italien

Für die Untersuchung wurden Daten aus 30 Ländern in Europa ausgewertet. Besonders schlecht ist die Luft demnach in Zentral- und Osteuropa, sowie in Italien.

Es ist das erste Mal, dass sich die Umweltagentur auf die Untersuchung von Minderjährigen konzentriert. Im November wurde bereits ein anderer Bericht veröffentlicht. Darin stand, dass 2020 in den untersuchten europäischen Ländern, mindestens 238.000 Menschen aller Altersgruppen vorzeitig an den Folgen von Luftverschmutzung starben.