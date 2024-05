Und auch bei Schimpansen gibt es dafür Anzeichen. Zumindest berichtet ein Forschungsteam aus Frankreich, dass nicht nur junge Schimpansen lernen und sich im Umgang mit Werkzeugen verbessern können. Die Forschenden haben jahrelang wildlebende Schimpansen in einem Nationalpark an der Elfenbeinküste beobachtet .

Schimpansen benutzen wie Menschen Werkzeuge - zum Beispiel pulen sie mit Stöcken in Baumstämmen nach Insekten, um sie zu essen. Die Forschenden sagen, dass die Schimpansen die Technik ab einem Alter von sechs Jahren voll beherrschten, wenn ihre Kindheitsphase ungefähr abgeschlossen ist. Danach verbesserten sie die Technik aber weiter. Zum Beispiel konnten sie mit den Stöcken auch an schwierigen Stellen an die Insekten kommen, oder sie passten den Griff an - je nachdem, was genau sie mit den Stöcken machen wollten. Erst ab einem Alter von 15 Jahren waren sie darin richtige Profis, also wenn sie schon das Erwachsenenalter erreicht hatten.