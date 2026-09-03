Wer an Mode denkt, denkt oft zuerst an Paris.

Klar, dass im Land von Chanel, Dior und Gaultier das Maurerdekolleté nicht auf Begeisterung stößt. Also wenn die Po-Ritze aus der Hose ragt - zum Beispiel, wenn man sich bückt.

Jetzt bietet ein französischer Baumarkt Herrenunterhosen mit besonders hohem Bund an. So soll man der Arbeit "bequem und würdevoll" angezogen sein. Die Unterhosen sind für professionelle Handwerker gedacht, aber auch für Heimwerker. Laut der PR-Abteilung gibt es Anfragen aus dem ganzen Land.

Ganz neu ist die Idee des Baumarkts nicht: Ein anderes französisches Unternehmen bietet schon seit mehr als zehn Jahren Herrenunterhosen mit extrabreitem Bündchen an. Das Unternehmen heißt "Le Sourire du Plombier", übersetzt "Klempner-Lächeln".