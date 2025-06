In den letzten Jahren sind auf dem europäischen Festland viele Schweine an der Afrikanischen Schweinepest verendet - allein seit 2022 über eine Million.

Eine Studie im Fachjournal Genome Biology and Evolution zeigt, dass das gerade zirkulierende Virus aber schon seit 2007 hier in Europa präsent ist.

Das Forschungsteam hat Proben von Haus- und Wildschweinen analysiert und so vollständige Genomsequenzen des Afrikanischen Schweinepestvirus erstellt. Heraus kam, dass es einen gemeinsamen Vorfahren mit den in Afrika zirkulierenden Viren gibt. Allerdings gibt es keine Hinweise darauf, dass es einen neuen Virusaustausch zwischen beiden Kontinenten gab.



Gensequenzen aus Europa sind eng miteinander verwandt. Einige Länder scheinen eine wichtige Rolle gespielt zu haben, dass sich das Virus in Europa verbreiten konnte - insbesondere Polen, Litauen, die Ukraine und Deutschland. Ein Grund könnten längere Reisen der Menschen innerhalb Europas sein.



Das Team hofft, dass die Erkenntnisse noch besser helfen zu verstehen, wie das Virus sich verbreitet.