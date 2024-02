Was stand bei so einem schlauen und belesenen Kopf im Bücherregal? Das war lange nur zu einem kleinen Teil bekannt. Forschende haben 18 Jahre lang gearbeitet, um aus den Aufzeichnungen von Charles und seiner Ehefrau Emma detektivisch zu rekonstrieren, welche Bücher, Skripte und Aufsätze in Darwins privater Bibliothek vorhanden waren.



Das Darwin Online Projekt hat jetzt die Liste der Titel veröffentlicht. Alles in allem konnten Darwin 7400 Titel zugeordnet werden.

Auch deutsche Titel im Regal

Wenig überraschend handelten die meisten Bücher und Schriften von Wissenschaft. Darwin besaß unter anderem auch deutsche Titel, zum Beispiel einen Aufsatz des Mediziners Robert Koch, der die ersten Fotos von Krankheitskeimen unter dem Mikroskop enthielt.

Aber auch Romane fanden sich im Hause Darwin. Zum Beispiel die Fortsetzungsgeschichte "Wives and Daughters" - Ehefrauen und Töchter, der britischen Autorin Elizabeth Gaskell. Das Buch wurde Darwin kurz vor seinem Tod vorgelesen.

Passendes Veröffentlichungs-Datum

Dass das Darwin Online Projekt ausgerechnet heute die komplette Titelliste veröffentlicht, ist kein Zufall. Darwin hat nämlich Geburtstag, es ist der 215.