In den USA gibts schon länger viel Wirbel um die Eliteuniversität Harvard. Medien haben berichtet, dass an einem medizinischen Institut dort illegal mit Leichenteilen gehandelt wurde.

Jetzt will Harvard betroffenen Familien umgerechnet mehr als 45 Millionen Euro zahlen - um ein Gerichtsverfahren zu vermeiden.

An der Uni hat ein ehemaliger Leiter der Leichenhalle Organe und andere Körperteile gestohlen. Die Leichen waren der medizinischen Forschung gespendet worden. Gemeinsam mit seiner Frau hatte der Leiter unter anderem Hände, Köpfe und Gehirne mit nach Hause genommen und verkauft.

Der Mann wurde zu acht Jahren Haft verurteilt, seine Frau zu einem Jahr. Auch mehrere Käufer von Leichenteilen wurden schuldig gesprochen. Harvard nennt die Taten abscheulich. Die Uni spricht von einem Verrat an den Werten der medizinischen Fakultät.