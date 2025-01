Lichter in einer Reihe oder andere seltsame Phänomene am Himmel sorgen immer wieder für Rätselraten.

Für die Erscheinungen gibt es in der Regel natürliche Erklärungen. Wer etwas beobachtet und wissen will, was dahinter steckt, kann sich an ehrenamtliche Vereine wie die Gesellschaft zur Erforschung des Ufo-Phänomens oder ans private Ufo-Erforschungsnetzwerk Cenap wenden. Die schauen sich eingeschickte Fotos und Videos an und helfen bei der wissenschaftlichen Ursachensuche, unter anderem indem sie checken, welche Satelliten zum Beobachtungszeitpunkt über den Meldeort geflogen sind.