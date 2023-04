Wer joggen will, braucht nicht viel:

Gute Laufschuhe sind wohl das wichtigste, aber für Frauen ist der richtige Sport-BH auch mehr als nur eine Style-Frage. Forschende der Universität von Memphis in den USA haben das in Tests nachgewiesen. Stark stützende BHs können die Lauf-Performance demnach um bis zu sieben Prozent verbessern.

Was schon bekannt war, ist, dass beim Joggen weniger Sauerstoff verbraucht wird, wenn sich die Brüste weniger bewegen. Auch Brust-Schmerzen treten mit Sport-BH seltener auf. In der neuen Studie zeigt sich jetzt, dass der gesamte Körper weniger Ausgleich-Bewegungen machen musste, wenn Frauen einen BH mit extra starkem Halt trugen. Das kam vor allem den Knien zugute, die sich stabiler bewegen konnten. Dadurch - so die Forschenden - könnte sich auch das Verletzungsrisiko beim Joggen verringern.