Das schreibt ein israelisches Forschungsteam im Fachmagazin PNAS. Die Forschenden haben fast 700 Tonaufnahmen von Gesprächen weltweit verglichen - in 48 verschiedenen Sprachen. Darunter war Englisch, aber auch vom Aussterben bedrohte Sprachen, zum Beispiel Totoli aus Indonesien.



Zur Auswertung der Gespräche haben die Forschenden einen Algorithmus genutzt, der die Aufnahmen durchforstet hat nach Abschnitten, in denen sich die Tonhöhe ändert: Die heißen "Intonationseinheiten". Es zeigte sich, dass die Intonationseinheiten in allen Gesprächen im selben Takt pulsierten.

Offenbar wechseln wir etwa alle 1,6 Sekunden von einem Sprachabschnitt zum nächsten. Und diese vielen kleinen Abschnitte sind in einem gemeinsamen Rhythmus angeordnet - unabhängig von der jeweiligen Sprache. Je nach Sprache passen mehr oder weniger Silben in diese 1,6 Sekunden. Das erklärt, warum die Sprachen so unterschiedlich klingen.

