Tyrannosaurus Rex war gigantisch. Bis zu 13 Meter lang und acht Tonnen schwer konnten diese Dinosaurier werden. Bis jetzt ist nicht ganz klar, wie lange ein Tier dafür brauchte.

Im Fachmagazin PeerJ schreiben Forschende, dass ein T.Rex wohl erst mit gut 40 Jahren ausgewachsen war. Das wäre deutlich länger als bisher angenommen.



Die Forschenden haben Fossilien von 17 Tieren ausgewertet und ihre Knochenstruktur analysiert. Ähnlich wie Bäume bildeten die Saurierknochen beim Wachsen Jahresringe. Es zeigte sich: In manchen Jahren wuchsen die Tiere nur wenig, in anderen stark. Die Forschenden vermuten, dass die Saurier sich so flexibel an Nahrungsangebot und Umweltbedingungen anpassten. Das verschaffte ihnen vielleicht einen Vorteil gegenüber anderen Arten - die zum Wachsen auf eine bestimmte Menge Beute angewiesen waren.



Die Daten zeigen auch, dass Tyrannosaurier wohl bis zu 50 Jahre alt werden konnten. Bisher ging man eher von 30 Jahren aus.

