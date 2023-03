Programme, die selbst Texte und Bilder erschaffen können, die zum Teil nur noch schwer von menschlichen Kreationen zu unterscheiden sind - fast jede Woche gibt es neue Meldungen, was Künstliche Intelligenz inzwischen alles kann.

Jetzt haben mehr als 1000 Menschen, darunter auch viele Fachleute aus der KI-Branche eine sechsmonatige Pause bei der Entwicklung Künstlicher Intelligenz gefordert. Dazu haben sie einen offenen Brief der gemeinnützigen Organisation Future of Life unterschrieben.

In der Entwicklungspause soll ein Regelwerk für diese Technologie geschaffen werden. Die ist laut Brief inzwischen so weit fortgeschritten, dass selbst die Entwickler ihre Programme nicht mehr verstehen oder wirksam kontrollieren können. Aus diesem Grund sollten alle, die leistungsstarke KI-Anwendungen entwickeln, ihre Arbeit öffentlich nachprüfbar einstellen.

Es gibt allerdings auch Kritik an dem Brief. Eine schwedische Forscherin sagt, der Aufruf vergrößere nur den Hype um KI und schüre Ängste. Aber auch sie fordert, dass KI-Firmen zu mehr Transparenz verpflichtet werden. Mit unterschrieben hat auch Tesla-Chef Elon Musk. Vor einigen Tagen hatte die Polizeibehörde Europol vor dem Missbrauch von KI-Technologie durch Kriminelle gewarnt.