Gibt es irgendwo da draußen im All Leben? Vielleicht ist es gar nicht so weit entfernt von uns.

Ein Saturn-Mond ist zumindest ein sehr guter Kandidat, sagen Forschende unter anderem aus München, Regensburg und Berlin in den Science Advances. Sie haben in Laborexperimenten nachgewiesen, dass der Eismond Enceladus noch lebensfreundlicher sein könnte als bisher angenommen.

Gute Bedingungen für Urbakterien

Bestimmte Mikroorganismen könnten in dem Ozean, der unter der Eiskruste vermutet wird, überleben. Das Team hat im Labor die Bedingungen auf dem Meeresboden des Saturnmonds nachgebildet und entdeckt, dass bestimmte Urbakterien, sogenannte Archaeen, mit dieser unwirtlichen Umgebung zurechtkommen. Sie konsumieren Wasserstoff und stellen Methan her.

Ein Beweis für Leben auf dem Saturnmond ist das noch nicht. Aber die Europäische Weltraumorganisation ESA plant, im Jahr 2042 Proben von dem Eismond einzusammeln. Darin könnte dann nach mikrobiellem Leben gesucht werden.

Enceladus schon länger im Fokus

Vor einigen Jahren hatte schon ein deutsch-österreichisches Forschungsteam beschrieben, dass auf Enceladus relativ gute Bedingungen für Leben herrschen könnten. Auch die NASA-Sonde Cassini hat solche Hinweise geliefert.

Hier könnt ihr nachhören, welche Orte im All noch infrage kommen.