In welchem Alter sind die Menschen am glücklichsten?

Klingt nach einer einfachen Frage - aber hunderte Sozialforscherinnen und -forscher sind sich bei der Antwort nicht einig. Über die letzten Jahrzehnte sind viele Studien dazu veröffentlicht worden. Forschende aus Köln, Bochum, Mainz und der Schweiz haben diese Studien jetzt noch einmal neu ausgewertet, um eine Antwort zu finden.

Daten von über 460.000 Menschen haben sie so ausgewertet und sich dabei auf drei Aspekte konzentriert: die generelle Lebenszufriedenheit, positive und negative Gefühle. Die Forschenden kommen zu dem Schluss: Am glücklichsten sind Erwachsene bevor sie sehr alt werden und Kinder bevor sie in die Pubertät kommen. Die Pubertät ist demnach ein Einschnitt, der den eigenen Körper und das Sozialleben verändert. Danach steigt die Lebenszufriedenheit wieder an bis ungefähr 70.

Über die Zeit nehmen die positiven Gefühlszustände zwar ab, aber auch die negativen Gefühle werden weniger. Bei jungen Erwachsenen gibt es noch ein auf und ab der negativen Gefühle. Ab 22 werden sie aber stetig weniger. Das ändert sich erst wieder bei alten Menschen.

The Development of Subjective Well-Being Across the Life Span: A Meta-Analytic Review of Longitudinal Studies, Psychological Bulletin, 2023