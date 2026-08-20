Produkte von bestimmten Marken spielen für viele Menschen in unserer modernen Gesellschaft ein wichtige Rolle. Wie war das aber vor der Zeit des Kapitalismus?

Im Fachmagazin PLOS One haben Forschende sich Bronzezeit-Keramiken genauer angesehen und sie kommen zu dem Schluss: Die Töpferwaren aus einer Oase in der arabischen Wüste waren so unverwechselbar, ansprechend und begehrt, dass man sie als Marke betrachten kann.

Die ältesten bekannten Exemplare stammen von vor 3.600 Jahren. Die Keramik-Produktion in der Oase entwickelte sich weiter und vierhundert Jahre später war ein breites Repertoire an zweifarbig bemalter Keramik entstanden, unter anderem mit Tiermotiven. Sie wurde zu einer Marke, die über hunderte Kilometer und Jahre hinweg gehandelt wurde.

Das Archäologie-Team hat auch eine Reihe von Kriterien erarbeitet, mit der man antike Marken ausmachen kann, zum Beispiel, dass sie irgendwo zentral produziert wurden, dass man sie visuell identifizieren kann und dass sie eine kommerzielle Reichweite und einen kulturellen Ruf haben.