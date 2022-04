Mikroplastik findet sich inzwischen quasi überall, in den Meeren, im Boden und in der Luft.

Jetzt haben Forschende aus Großbritannien winzige Plastikpartikel auch in den Lungen von lebenden Menschen nachgewiesen. Das Forschungsteam hat mit Erlaubnis von Patientinnen und Patienten, die sowieso wegen einer Lungen-Operation im Krankenhaus waren, Proben aus deren Lungen genommen.

In 11 von 13 Proben fand das Team unter dem Mikroskop Mikroplastik, und zwar nicht nur in den oberen Bereichen der Lungen, sondern auch tief unten in den feinen Verästelungen des Organs. Gefunden wurden 12 verschiedene Arten von Plastik, und unter anderem Synthetikfasern aus Bekleidung, Verpackungen und Plastikflaschen. Die untersuchten Männer hatten mehr Plastikteilchen in ihren Lungen als die Frauen. Wie das kommt, können die Forschenden nicht sagen.

Welche gesundheitlichen Folgen Mikroplastik in der Lunge hat, ist bislang unklar. Vor kurzem hat ein niederländisches Forschungsteam Mikroplastik auch im Blut von Menschen gefunden, darunter vor allem PET, aus dem auch Plastikflaschen gemacht werden. Auch im Gehirn wurden bereits winzige Plastikteilchen nachgewiesen.