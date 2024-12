Wenn Gemüse, Obst, Fleisch und Co zu lange liegen bleiben und dann deswegen weggeschmissen werden, ist das Lebensmittelverschwendung. Eine gute Nachricht dazu: Supermärkte in Deutschland haushalten besser und schmeißen weniger Lebensmittel weg.

Im Vergleich zu den Jahren davor landete rund ein Viertel weniger in der Tonne. Das meldet das staatlich finanzierte Thünen-Institut. Es hat sich das Abfall-Aufkommen im Auftrag des Ernährungsministeriums angesehen. Das Ministerium hatte nämlich 2023 mit Supermarktketten vereinbart, dass die freiwillig aktiv werden und weniger Lebensmittel wegschmeißen.

Erfolg hatten die Supermärkte unter anderem damit, dass sie Lebensmittel kurz vor dem Ablauf der Haltbarkeit billiger anbieten oder über Tafeln an bedürftige Menschen mit wenig Geld verteilen.

Die größte Verantwortung, damit weniger Essen in der Tonne landet, liegt aber bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Die meisten Lebensmittel landen nämlich in privaten Küchen in der Tonne.

Lebensmittelverschwendung belastet Menschen, das Klima und die Umwelt, weil die Lebensmittel ja vorher aufwendig hergestellt und transportiert worden sind. Dabei werden zum Beispiel Dünger, Pestizide und Benzin eingesetzt.