Lehrbücher über unser Sonnensystem müssen geändert werden: Das liegt am Jupiter, dem größten Planeten in unserem Sonnensystem. Mithilfe der Nasa-Raumsonde Juno wurde Jupiter neu vermessen.

Die alten Werte der Voyager und Pioneer-Sonden von vor fast 50 Jahren wurden korrigiert. Forschende berichten im Fachmagazin Nature Astronomy, dass die alten Referenzwerte die Größe des Jupiter überschätzt haben. Tatsächlich ist der Planet etwas kleiner als lange angenommen. Die Forschenden sagen, dass der aktualisierte mittlere Radius bei 69.886 Kilometern liegt, das sind 25 Kilometer weniger als bisher gedacht. Ein Unterschied, der laut Studie bedeutend ist für Rechen-Modelle und Messungen.

Und auch eine Besonderheit des Jupiter muss neu bewertet werden. Nämlich, dass seine Pole etwas abgeflacht sind. Nach der aktuellen Vermessung ist diese Abflachung deutlich stärker ausgeprägt. Jupiter ist also weniger kugelförmig als die alten Daten vermuten ließen.

https://www.nature.com/articles/s41550-026-02777-x