Wo sind in Deutschland eigentlich welche Hornissen verbreitet?

Das will der Naturschutzbund Deutschland - NABU - genauer wissen und hat deswegen ein neues Meldeportal eingerichtet. Wer Hornissennester entdeckt, soll die fotografieren und dann online melden.



Ziel der Aktion ist vor allem, mehr über die Verbreitung der Asiatischen Hornisse rauszufinden. Die stammt eigentlich aus Südostasien, breitet sich aber seit einigen Jahren auch in Deutschland immer weiter aus. Für Honigbienen ist das nicht gut, denn sie gehören zur Beute der Asiatischen Hornisse. Und die Art kann Schäden im Wein- und Obstbau anrichten. Für Menschen ist die Asiatische Hornisse nicht sehr gefährlich, sie sticht nicht öfter als die Europäische Hornisse und für Nicht-Allergiker ist ihr Gift meist harmlos.



Bisher wurde die Asiatische Hornisse vor allem im Westen Deutschlands nachgewiesen. Mit der Meldeaktion will der Nabu jetzt ein Lagebild erstellen und auch Schutzmaßnahmen für die Europäische Hornisse entwickeln.