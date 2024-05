Noise-Cancelling-Kopfhörer sind inzwischen weit verbreitet.

Sie blenden alle Geräusche in der Umgebung aus - auch die Person, die sich gerade mit uns unterhalten will. Forschende der Uni in Washington haben Kopfhörer entwickelt, die genau diese Person hörbar machen und trotzdem alles andere ausblenden. Sie nennen ihre Erfindung "Target Speech Hearing".

Target Speech Hearing

Der Träger der Kopfhörer muss dafür nur einen Knopf drücken und die andere Person drei Sekunden lang anschauen. Laut den Forschenden funktioniert das auch in einer lauten Umgebung.

Sie sagen, verfügbare Kopfhörer mit eingebauten Mikros können umgerüstet werden. Der Computer-Code dafür ist kostenlos online verfügbar. Demnächst wollen sie das System auch in Hörgeräte einbauen.

Früher hat dasselbe Team schon Kopfhörer entwickelt, die nur bestimmte Geräuscharten, zum Beispiel Vogelgezwitscher, durchlassen.