An einigen Ostseestränden gibt es in diesem Sommer viele Quallen - und zwar nicht nur harmlose wie Rippen- und Ohrenquallen, sondern auch Feuerquallen.

Die können bei Berührung die Haut röten und Schmerzen sowie allergische Reaktionen auslösen. An welchen Stränden eher mehr Quallen sind, und wo eher weniger, das könnte in Zukunft eine App verraten - möglicherweise schon im Sommer 2022.

Dafür braucht das Entwicklungsteam aber noch Quallendaten von Strandbesucherinnen und -besuchern. Sie können über die Smartphone-App Jelly Spotter des EU-Forschungsprojekts Go Jelly den Forschenden Fotos und Ortsangaben von Quallen in der Ostsee übermitteln. Diese Daten will das Team nutzen, um die App möglichst bald zu ergänzen. Und zwar mit einer Vorhersage-Funktion mit interaktiven Quallen-Karten für die deutsche Ostseeküste.



Wer Beschwerden hat nach einer Berührung mit Feuerquallen beim Baden, kann sich am Strand an Rettungsschwimmerinnen wenden oder einen Arzt kontaktieren. Laut den Forschenden hilft Rasierschaum, um die Symptome zu lindern.