Wenn um die kleinen Wale herum viele laute Schiffe unterwegs sind, geben sie nur etwa halb so viele Klicklaute von sich. Das hat ein internationales Forschungsteam unter Leitung der Uni Exeter herausgefunden.



Das Team hat Unterwasser Geräusche erfasst, und zwar im Kleinen Belt. Das ist eine Meerenge in Dänemark. Dort sind gerade in den Sommermonaten tagsüber viele Schiffe unterwegs. Dass die Schweinswale dann weniger klicken, beunruhigt die Forschenden. Denn die Tiere klicken auch beim Jagen. Weniger Klicken könnte bedeuten, dass die Tiere weniger zu fressen bekommen.



Schweinswale sind eher klein, sie werden nur etwa 1,85 Meter lang und müssen regelmäßig fressen. Die Forschenden sagen, ein Tempolimit für Boote könnte den Unterwasserlärm verringern und den Tieren in dem Gebiet helfen.