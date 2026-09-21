Zwei Männer haben ohne Erlaubnis Bilder im berühmten Louvre in Paris aufgehängt.

Die Bilder wurden mit Klebeband festgemacht und hingen für kurze Zeit in dem Saal, wo auch die Mona Lisa hängt. Das Museum sagt, dass es die Männer an die Polizei übergeben hat - und sie anzeigen will. Laut französischen Medien zeigte das eine Bild einen der Täter in einer Rüstung. Auf dem anderen waren beide zusammen mit einer Frau zu sehen. Die Männer sollen der Polizei gesagt haben, sie hätten das aus Spaß gemacht.

Letztes Jahr hatten schon zwei Tiktoker ein eigenes Bild im Louvre aufgehängt. Kurz danach gab es dort den spektakulären Einbruch, bei dem Schmuck im Wert von fast 90 Millionen Euro geklaut wurde. Das brachte dem Louvre viel Kritik wegen mangelnder Sicherheit ein - die Direktorin trat danach zurück.