Wie gefährlich sind Metalle in Tampons?

Diese Frage blieb nach einer Studie aus den USA von Anfang des Monats eher offen. Das Forschungsteam hatte unter anderem Arsen, Cadmium und Blei in den Periodenprodukten gefunden. Jetzt sagt das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR): Gesundheitliche Folgen sind durch die Metalle in Tampons nicht zu erwarten. Denn die Elemente seien nur in winzigsten Mengen nachgewiesen worden.

Selbst für das unrealistische Szenario, dass alle enthaltenen Metalle über die Vaginalschleimhaut aufgenommen werden, ist die Belastung den Fachleuten zufolge vernachlässigbar. Über Lebensmittel, Trinkwasser, Hausstaub, Verkehr und Industrie kommt viel mehr Blei und Arsen in den Körper.

Auch das Risikobewertungsinstitut ist aber dafür, dass Tampon-Hersteller die Belastung mit Schwermetallen so gering wie möglich halten - vor allem mit Blei.

