Eine positive Lebenseinstellung lässt sich trainieren und kann uns offenbar auch gesünder machen.

Forschende der US-Uni Illinois Urbana-Champaign haben mehrere Studien zur positiven Beeinflussung der Psyche neu ausgewertet. In verschiedenen Programmen haben Menschen teilgenommen, die zwischen 50 und 60 waren und ein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen hatten, zum Beispiel durch erhöhten Blutdruck. Sie haben in unterschiedlichen Programmen Achtsamkeit oder Optimismus trainiert oder auch Dankbarkeitstagebücher geschrieben.

Heraus kam, dass solche Strategien der Positiven Psychologie nach nur etwa 8 Wochen messbaren, positiven Einfluss auf den Blutdruck oder Entzündungswerte hatten. Am erfolgreichsten war ein 12-wöchiges spirituelles Programm, an dem die Personen digital, aber mit viel Kontakt zueinander teilgenommen haben. Die Forschenden sagen: Für die Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkankungen spielt die Positive Psychologie eine bedeutende Rolle.