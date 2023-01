Ein teurer Spaß, aber trotzdem haben am 31. Dezember noch mal einige die allerletzte Chance genutzt und ein Telegramm in Deutschland verschickt. Also eine schriftliche Botschaft, die ausgedruckt und per Postbote zugestellt wird.

Die Deutsche Post sagt: An dem Tag wurden noch mal 3228 Telegramme aufgegeben. Die Technik gilt als teuer und überholt. Deswegen hat die Post den Versand nach rund 170 Jahren eingestellt.



Bevor Menschen zuhause Telefon und Internet hatten, waren Telegramme das Mittel der Wahl, um schnell Botschaften telegrafisch und per Eilbote zu übermitteln.