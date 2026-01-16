Ein Forschungsteam hat jetzt im Fachmagazin Science eine Karte veröffentlicht, die zum ersten Mal genauer zeigt, wie die Landschaft unter dem Antarktis-Eis aussieht. Bisher mussten für solche Untersuchungen Menschen mit Schneemobilen und Radargeräten über das Eis fahren, deshalb gab es da große Lücken. Jetzt klappte das allein mit Satellitendaten, so konnte die komplette Fläche sehr genau dargestellt werden. Die neue Karte zeigt Täler und viele Hügel. Die Landschaft dort sieht laut den Forschenden so ähnlich aus wie die in Schottland, Skandinavien und Grönland.



Mit den Daten können Fachleute jetzt besser vorhersagen, an welchen Stellen Antarktis-Eis wie schnell schmilzt, und wie das Schmelzwasser dann ins Meer fließt und den Meeresspiegel steigen lässt.

