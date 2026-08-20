Sex kann für ein Spinnenmännchen schnell fatal enden. Die Männchen der australischen Rotrückenspinne versuchen, dem zu entgehen und machen bei der Paarung einen Salto - mit dem Hintern direkt in die Giftzähne der Partnerin.

Weil sie den Hintern dabei stark anspannen, überleben sie den Biss oft lange genug für eine zweite Paarung.

Ein deutsches Forschungsteam hat untersucht, wie dieses ungewöhnliche Verhalten vererbt wird. Dafür kreuzten die Forschenden die australische Rotrückenspinne mit einer nah verwandten Art aus Neuseeland. Deren Männchen machen keinen Salto, werden aber auch nicht von den Weibchen gefressen.

In den Biology Letters berichtet das Team, dass fast die Hälfte der Spinnenmännchen in der dritten Generation den Paarungs-Salto zeigt. Das deutet darauf hin, dass auch ein kompliziert wirkendes Verhalten von wenigen genetischen Faktoren beeinflusst werden könnte. Welche Gene genau dahinterstecken, soll jetzt weiter erforscht werden.